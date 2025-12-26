HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklığın 6-7 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 27 Aralık Cumartesi günü de hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklık 4-5 dereceye inecek. 28 Aralık Pazar günü bulutların artmasıyla sıcaklık 7-8 dereceye çıkacak. Bu soğuk hava şartlarında uygun giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 6-7 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum, Ordu'daki havanın hafif yağmurlu ve serin olacağı anlamına geliyor.

İlerleyen günlerde hava durumu değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava olacak. Sıcaklık 4-5 derece civarında seyredecek. 28 Aralık Pazar günü bulutlar artacak. Sıcaklık 7-8 dereceye yükselecek.

Bu serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Su geçirmez giysiler giymek önem taşıyor. Ayrıca uygun ayakkabılar seçmek de ıslanmaktan koruyacaktır. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini korumak için sıcak içecekler tüketmeye özen göstermelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinmenin ve hazırlıklı olmanın sağlık açısından faydası büyüktür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.