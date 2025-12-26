Ordu Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 6-7 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum, Ordu'daki havanın hafif yağmurlu ve serin olacağı anlamına geliyor.

İlerleyen günlerde hava durumu değişecek. 27 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava olacak. Sıcaklık 4-5 derece civarında seyredecek. 28 Aralık Pazar günü bulutlar artacak. Sıcaklık 7-8 dereceye yükselecek.

Bu serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Su geçirmez giysiler giymek önem taşıyor. Ayrıca uygun ayakkabılar seçmek de ıslanmaktan koruyacaktır. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini korumak için sıcak içecekler tüketmeye özen göstermelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinmenin ve hazırlıklı olmanın sağlık açısından faydası büyüktür.