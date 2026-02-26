Ordu Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Gün boyunca ıslak kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde de sıcaklık 0 ile 3 derece arasında seyredecek. Islak kar yağışı gece boyunca devam edecek. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %75 seviyelerinde kalacak.

Bu soğuk ve yağışlı havada dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini de unutmamak lazım. Ulaşım planlarını yaparken ekstra zaman ayırmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat Cuma günü sıcaklık 0 ile 2 derece arasında, kar yağışı bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü ise 2 ile 4 derece arasında kar ve yağmur karışımı yağışlar öngörülüyor. Bu dönemde benzer soğuk ve yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyim tercih edilmeli. Hazırlıklarla bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir.