Ordu Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 17 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, Ordu'da ılıman bir gün geçirebileceğimizi gösteriyor.

İlerleyen günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler görülecek. 29 Mart Pazar günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 17 derece civarında seyrederken, gece 7 dereceye düşecek. 30 Mart Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak, gece ise 9 dereceye inecek. 31 Mart Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında olacak, gece 7 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalıyız. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun giyim tercih etmek önemlidir. Ayrıca, sağlık önlemleri almak alerjik reaksiyonlara karşı faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın hızlanabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli olmak gerekir.

