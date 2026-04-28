Ordu Hava Durumu! 28 Nisan Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 28 Nisan 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 7 - 8 derece civarında olacaktır. Öğle ve akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 - 14 derece arasında değişecektir. Bulutlu bir hava bekleniyor. Bu koşullar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar için hafif mont veya ceket gerektirebilir.

29 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 5 - 6 dereceye düşmesi bekleniyor. 30 Nisan Perşembe günü ise sıcaklık 18 - 19 dereceye yükselecek. Bu nedenle, 29 Nisan'da kalın giysiler tercih etmek önemlidir. 30 Nisan'da ise daha hafif kıyafetlerle rahat etmek mümkün olacaktır.

Yağışlı günlerde zemin kayganlaşabilir. Görüş mesafesi düşebilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde temkinli hareket edilmelidir. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önem arz etmektedir. Dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkat etmesi gerekir.

Ordu'nun iklimi yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Nisan ayında ortalama sıcaklık 5.5°C'dir. Yağış miktarı yaklaşık 116 mm civarındadır. Bu nedenle, yağmurlu günlere hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak kişisel güvenlik açısından önem taşır.