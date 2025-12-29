HABER

Ordu Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 29 Aralık Pazartesi günü serin ve bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı 8 km/s olarak seyredecek. 30 Aralık Salı ve 31 Aralık Çarşamba günlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Dışarıda bulunanların soğuk havaya ve yüksek nem oranına karşı kat kat giyinmeleri öneriliyor. Hazırlıklı olmak önemli.

Ordu Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Ordu'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri bu günlerde görülecek. Hava sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar da bu aralıklarda olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 8 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:56'dır. Gün batımı saati ise 17:12'dir.

30 Aralık Salı günü, hava durumu benzer şekilde serin ve bulutlu geçecek. Bu gün hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar da bu aralıkta kalacak. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı yine 8 km/s civarında seyredecek. 31 Aralık Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 6 ile 8 derece arasında değişecek. Bu gün hissedilen sıcaklıklar yine benzer seviyelerde olacak. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgar hızı 8 km/s civarında devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek gerekecek. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korur. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarıda kalırken su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler kullanmak faydalıdır. Rüzgar hızı göz önüne alındığında, şemsiye yerine su geçirmeyen mont ya da kaban tercih etmelisiniz.

Ordu'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmeye dikkat edin. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olun.

