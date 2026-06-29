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Ordu Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 29 Haziran 2026'da hava durumu oldukça güzel geçecek. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak ve hava sıcaklıkları gündüz 27-28 derece, gece ise 14-15 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de hava genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. Açık hava etkinlikleri için bu hava koşulları oldukça elverişli. Ancak, güneş koruyucu kullanmayı ve bol su içmeyi unutmamak önemlidir.

Ordu Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Haziran 2026, Ordu'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüz 27-28 derece, gece ise 14-15 derece arasında olacak. Nem oranı %53 civarında. Rüzgar hızı ise 3-4 km/saat arasında değişecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. Salı günü gündüz sıcaklıkları 26-27 derece, gece ise 15-16 derece civarında bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklıklar gündüz 27-28 derece, gece 15-16 derece arasında seyredecek. Perşembe günü hava sıcaklıkları gündüz 28-29 derece, gece 17-18 derece olacak. Bu süre zarfında hava koşulları açıktır ki uygun olacaktır.

Gelecek günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Güneş ışınları daha yoğun hale gelecek. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmamalıyız. Ayrıca bol su içmek de önemli. Aşırı sıcak saatlerde doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalı olacak. Denize girecek olanlar, deniz suyu sıcaklıklarını kontrol etmelidir.

Ordu'da hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacaktır. Güneşin etkisini düşünerek gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur. Bu nedenle dikkatli olmak faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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