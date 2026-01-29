Ordu Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15 ile 16 derece arasında, gece ise 9 ile 10 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 10 ile 12 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı saati ise 17:41 olarak tahmin ediliyor.

30 Ocak Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 10 ile 13 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü hava daha soğuk olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemli. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Gerekli önlemleri almakta daima yarar var.