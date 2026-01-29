HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava açık ve güneşli geçecek. Gün içerisinde hava sıcaklığı 15 ile 16 derece arasında olacakken, gece sıcaklık 9 ile 10 derece civarında kalacak. Nem oranının %50 ile %60 seviyelerinde bulunması bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü ise hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu dönem için kıyafet konusunda önlem almak, değişen hava koşullarına uyum sağlamak büyük önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Ordu'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15 ile 16 derece arasında, gece ise 9 ile 10 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 10 ile 12 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı saati ise 17:41 olarak tahmin ediliyor.

30 Ocak Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 10 ile 13 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü hava daha soğuk olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemli. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Gerekli önlemleri almakta daima yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecekİkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
HSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.