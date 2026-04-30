Ordu Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 30 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu, ılıman bir gün sunacak. Gündüz saatlerinde hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 ile 9 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %83 seviyelerinde bulunacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişiklik gösterecek. 1 Mayıs Cuma günü hava daha serinleşecek. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarına düşecek. Gece sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasına inecek. Gece sıcaklığı 6 derece civarında kalacak. 3 Mayıs Pazar günü sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece, gece sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanları hazırlıklı olmaya yönlendirmekte. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun bir yağmurluk ya da şemsiye alınması önerilir. Serin günlerde ise kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforu artırır. Böylece olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olur.

30 Nisan Perşembe günü Ordu'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için idealdir. Ancak önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşulları için hazırlıklı olmak önemli. Bu, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.