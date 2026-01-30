HABER

Ordu Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava genellikle kapalı ve bulutlu bir şekilde seyredecek. Gündüz sıcaklık 14 derece, akşam ise 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Sabah rüzgar 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %67, akşam %62 olacak. Gelecek günlerde sağanaklar ve değişken hava koşulları olacağı için dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeleri hazır bulundurmalısınız.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 11 derece, akşam ise 10 derece olacak. Rüzgar sabah 9 km/saat hızda esecek. Akşam saatlerinde ise hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %67, akşam %62 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 1000 hPa, akşam 999 hPa olarak ölçülecek.

Bu hava koşulları altında, 30 Ocak Cuma günü için plan yaparken kapalı ve bulutlu havayı göz önünde bulundurmalısınız. Akşam sıcaklık 10 derece civarına düşüyor. Dışarı çıkarken bir mont almanızda fayda var. Rüzgarın etkisini de düşünerek uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu şu şekilde olacak. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında, gece sıcaklığı ise 7 derece olacak. 1 Şubat 2026 Pazar günü alçak bulutlar hakim olacak. Gündüz sıcaklık yine 13 derece civarında, gece ise 8 derece olacak. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 18 dereceye çıkacak, gece sıcaklığı ise 3 dereceye düşecek.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamanızda fayda var. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye veya su geçirmez kıyafet almanız gerekir. Rüzgar hızı arttığında açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz.

Ordu'da 30 Ocak Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Hava koşullarının değişken olacağını düşünerek planlarınızı yapmalısınız.

