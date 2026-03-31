HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu’da 2 genç sürücüye toplam 621 bin TL ceza

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik jandarması timlerince gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal eden motosiklet ve otomobil sürücüsü olmak üzere 2 kişiye toplam 621 bin 892 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Ünye ilçesinde yapılan trafik denetimi sırasında bir araçta mevzuata aykırı ışıklı uyarı tertibatı (çakar lamba) bulunduğu ve kullanıldığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde ayrıca sürücünün sürücü belgesinin iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlendi. S.K.F. (22) isimli sürücüye, çeşitli maddeler gereğince toplam 373 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Perşembe ilçesi Hoynat Adası mevkiinde ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesi sonucu bir motosiklet sürücüsünün kask olmadan tek teker üzerinde motosiklet kullandığı ve akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin geri alınmış olmasına rağmen araç kullandığı da belirlendi. E.Ç. (22) isimli sürücüye, ilgili kanun maddeleri kapsamında toplam 248 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.