Ordu’da 2 genç sürücüye toplam 621 bin TL ceza

Edinilen bilgilere göre, Ünye ilçesinde yapılan trafik denetimi sırasında bir araçta mevzuata aykırı ışıklı uyarı tertibatı (çakar lamba) bulunduğu ve kullanıldığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde ayrıca sürücünün sürücü belgesinin iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlendi. S.K.F. (22) isimli sürücüye, çeşitli maddeler gereğince toplam 373 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Perşembe ilçesi Hoynat Adası mevkiinde ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesi sonucu bir motosiklet sürücüsünün kask olmadan tek teker üzerinde motosiklet kullandığı ve akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin geri alınmış olmasına rağmen araç kullandığı da belirlendi. E.Ç. (22) isimli sürücüye, ilgili kanun maddeleri kapsamında toplam 248 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.



