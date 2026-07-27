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Ordu’da ağır tonajlı araç denetimi: 11 araca ceza

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 11 ağır tonajlı araca cezai işlem uygulandı.Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, trafik güvenliği ve çevre düzeninin korunması amacıyla ilçelerde ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ordu’da ağır tonajlı araç denetimi: 11 araca ceza

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 11 ağır tonajlı araca cezai işlem uygulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, trafik güvenliği ve çevre düzeninin korunması amacıyla ilçelerde ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalarda hafriyat kamyonları, mıcır yüklü araçlar ve beton mikserleri kontrol edildi. Denetimlerde şehir merkezine giriş yasağı bulunan saatlerde kuralları ihlal eden araçlar ile brandasız yük taşıyarak çevre kirliliğine ve trafik güvenliği açısından risk oluşturan araçlar tespit edildi. Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymadığı belirlenen 11 ağır tonajlı araç hakkında cezai işlem uygulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaz aylarında artan araç trafiği nedeniyle denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına ve yük taşıma yönetmeliklerine uymaları çağrısında bulundu.

Ordu’da ağır tonajlı araç denetimi: 11 araca ceza 1

Ordu’da ağır tonajlı araç denetimi: 11 araca ceza 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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