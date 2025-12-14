Ordu’da akıllı ve kapalı durak dönemi: Konfor ve teknoloji bir arada

Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kent genelinde modern ve akıllı durak uygulamasını hayata geçirdi.

İlk olarak Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda konumlandırılan 10 metre uzunluğundaki duraklar, kapalı yapısıyla olumsuz hava şartlarına karşı koruma sağlıyor. Aydınlatmalı ve engelli erişimine uygun olarak tasarlanan duraklarda, vatandaşların konforlu şekilde bekleyebilmesi için 2 adet oturma bankı bulunuyor.

Ayrıca oturma banklarının yanında ücretsiz şarj üniteleri de yer alıyor. Modern durakta ayrıca dolmuş güzergah ve saatlerini gösteren yolcu bilgilendirme ekranı ve LED aydınlatma sistemi bulunuyor.

Akıllı ve kapalı duraklar 19 ilçede yolcu sirkülasyonu yüksek alanlarda yaygınlaştırılacak.

