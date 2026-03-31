Ordu’da bir haftada 20 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 20 bin 47 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 66 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 69 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 53 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 34 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 102 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 403 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 112 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 316 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 67 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.
Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 20 bin 47 araç kontrol edildi, 2 bin 587 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 55 araç trafikten men edildi ve 69 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

