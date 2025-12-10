HABER

Ordu’da haşerelere karşı kışlak çalışması başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadele çalışmalarını başlattı.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisineklerin kışlama alanları olarak bilinen bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanal sistemleri, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan daireleri gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadele çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisineklerin kışlama alanları olarak bilinen bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanal sistemleri, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan daireleri gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Özellikle larvaların barınma ve üreme alanlarına yönelik yapılan uygulamalarla, haşere popülasyonunun daha oluşmadan kontrol altına alınması hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek ergin ve larva mücadelesi sayesinde, yaz mevsiminde vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sivrisinek yoğunluğunun büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

