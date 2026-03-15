Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 bin 343 ecstasy hap, 2 kilo 940 gram esrar, 874 gram bonzai, 7 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ile 30 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.K. (33) ile M.E. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.E. ifadesinde, uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgisinin olmadığını, Ş.K. ile araçla dolaşmaya çıktığını öne sürdü. Ş.K. ise ifadesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile silahların kendisine ait olmadığını, yalnızca uyuşturucu kullanıcısı olduğunu iddia etti.

Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli de tutuklandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır