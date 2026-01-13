HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu’da jandarma ekiplerinden denetimler: Aranan 54 şüpheli yakalandı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında 26 bin 506 şahıs sorgulandı, aranması bulunan 54 kişi yakalandı.

Ordu’da jandarma ekiplerinden denetimler: Aranan 54 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimler devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 26 bin 506 şahıs sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 54 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 32’si tutuklandı. Ayrıca Trafik Jandarması Timleri tarafından 14 bin 615 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
Ekiplerin, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 157 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 2 adet ecstacy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 16’sı hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan, 3’ü hakkında ise ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapıldı.
Ekipler tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonlarında ise 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 2’si tutuklandı.
Çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Ordu’da jandarma ekiplerinden denetimler: Aranan 54 şüpheli yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildiKontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildi
Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şahıs gözaltına alındıArkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şahıs gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.