Ordu’da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kazada ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan H.İ.S. (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı. Motosikletten düşerek yerde sürüklenen genç sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ardından ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye 40 bin TL, motosikletini ehliyetsiz kişiye veren araç sahibine ise 40 bin TL olmak üzere toplamda 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Diğer taraftan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır