Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Ünye-Akkuş-Niksar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından ağaca ve park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü Y.Y. ile araçtaki D.K. ve S.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan D. K., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

kaza
