Ordu’daki kayak merkezinde gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda, 650 dönüm alan üzerine kurulu Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesisleri’nde gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen tatbikat itfaiye, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Senaryo gereği, yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan telesiyej kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin koordineli ve profesyonel müdahalesiyle başarıyla kurtarıldı.
Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinde bulunan 2 adet telesiyejde gerçekleştirilen tatbikat, kayak sezonunda yaşanması muhtemel acil durumlara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetlerini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde yürütülen tatbikat, drone ile havadan da saniye saniye görüntülendi.
Başarıyla tamamlanan tatbikatla birlikte olması muhtemel bir kurtarma durumunda yaşanabilecek eksiklikler yerinde tespit edilirken, Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinin her yönüyle sezona hazır olduğu ortaya konuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

