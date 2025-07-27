HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Organ bağışında dijital dönem başladı! Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü açıkladı: "e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapılabilecek"

Sağlık Bakanlığı, organ bağışında dijital dönemi başlattı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışçısı olabileceğini duyurdu. Organ bağışının gönüllülük esasına dayandığını hatırlatan Velioğlu, dijital başvuru sistemiyle birlikte süreçlerin daha erişilebilir hale geleceğini belirtti.

Organ bağışında dijital dönem başladı! Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü açıkladı: "e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapılabilecek"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, sağlık alanında düzenlemeler içeren 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Uzm. Dr. Velioğlu, 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkesin organ bağışçısı olabildiğini ve bunun gönüllük esasına dayandığını belirterek, kişinin organ bağış noktasına gidip, 2 tanık huzurunda form imzalayıp bağış kartı almak suretiyle organ bağışçısı olabildiğini hatırlattı.

Organ bağışında dijital dönem başladı! Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü açıkladı: "e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapılabilecek" 1

"TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI ARTIRACAK”

Artık bu yönteme ek olarak e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de organ bağışçısı olunabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Velioğlu, ''Ayrıca, organ bağışçısı olduklarını hangi yakınlarıyla paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Yine, vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eş ve 1'inci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde, acil hastalardan sonra gelmek üzere, öncelik verilecek. Bu uygulama inanıyorum ki toplumsal dayanışmayı artıracak” dedi.

Organ bağışında dijital dönem başladı! Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü açıkladı: "e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapılabilecek" 2

"30 BİNE YAKIN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR"

Türkiye'nin canlı nakillerinde en ön sıralarda olduğunu ancak vefat sonrası bağışla yapılan nakillerde dünyaya göre geride olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Velioğlu, ''Oysa ülkemizde 30 bine yakın kişi hayata tutunmak için organ nakli bekliyor. İnşallah yeni düzenlememiz bu kişilere umut olacak. Çünkü vatandaşlarımız artık e-Devlet ve E-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışçısı olabilecek'' diye konuştu.

Organ bağışında dijital dönem başladı! Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü açıkladı: "e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapılabilecek" 3

"BİLGİLENDİRMELER TIBBİ GERÇEKLİKTEN UZAK OLAMAZ"

Uzm. Dr. Velioğlu, başka bir düzenlemenin de halkı yanıltan, tıbbi gerçeklikten uzak ve gereksiz talep oluşturan içeriklerle ilgili olduğunu belirterek, ''Sağlık hizmetleri insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir alan, bu nedenle tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde tüm sağlık kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Tabii ki sundukları hizmetler hakkında bilgilendirme yapabilirler ancak bu bilgilendirmeler, tıbbi gerçeklikten uzak olamaz. Özellikle vurgulamak isterim; sosyal medya, internet, yazılı ve görsel basında yapılan tanıtımlar takip edilecek, halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek yanıltıcı, aldatıcı durumlar tespit edildiğinde Bakanlığımız tarafından gerekli müeyyideler uygulanacaktır'' ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZE YENİ BİR İSTİHDAM ALANI AÇILDI"

Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte 'Nükleer Tıp Teknikerliği' ünvanında yeni bir sağlık meslek tanımı geldiğini söyleyen Velioğlu, ''Bu ünvana sahip olanlar, hastanelerde nükleer tıp merkezlerinde görev yapabilecekler. Böylelikle gençlerimize yeni bir istihdam alanı da açılmış oluyor'' dedi.

Organ bağışında dijital dönem başladı! Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü açıkladı: "e-Devlet ve e-Nabız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde organ bağışı yapılabilecek" 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırıAtaşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırı
Jandarmadan baraj ve ormanlık alanda dron destekli denetimJandarmadan baraj ve ormanlık alanda dron destekli denetim

Anahtar Kelimeler:
e nabız organ yetmezliği Organ nakli‎ organ bağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası Yunus Akgün'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası Yunus Akgün'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Bir acı haber de Bursa'dan!

Bir acı haber de Bursa'dan!

Karabük'teki yangında 90 saat geride kaldı

Karabük'teki yangında 90 saat geride kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.