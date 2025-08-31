HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Orman arazözü ile otomobil kavşakta çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde orman arazözü ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orman arazözü ile otomobil kavşakta çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Mustafa E. idaresindeki Kütahya Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazöz ile İbrahim D. (35) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Orman arazözü ile otomobil kavşakta çarpıştı! 1 kişi yaralandı 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücü İbrahim D. (35) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı otomobil sürücüsü Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Öte yandan, İzmir - Ankara D300 Karayolu İzmir istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat'ta peş peşe yangınlar! Halk tedirgin olduYozgat'ta peş peşe yangınlar! Halk tedirgin oldu
Bursa'da işçi bacağını kesti! Apar topar hastaneye kaldırıldıBursa'da işçi bacağını kesti! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı kayıplara karıştı

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı kayıplara karıştı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.