Orman arazözü ile otomobil kavşakta çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Mustafa E. idaresindeki Kütahya Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazöz ile İbrahim D. (35) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücü İbrahim D. (35) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı otomobil sürücüsü Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Öte yandan, İzmir - Ankara D300 Karayolu İzmir istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır