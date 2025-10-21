HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Orman işçisi arazözle evlilik teklifi yaptı

Antalya’nın Serik ilçesinde orman işçisi, görev yaptığı arazöze "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asarak kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı.Serik ilçesinde romantik bir evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Orman işçisi arazözle evlilik teklifi yaptı

Antalya’nın Serik ilçesinde orman işçisi, görev yaptığı arazöze "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asarak kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı.

Orman işçisi arazözle evlilik teklifi yaptı 1

Serik ilçesinde romantik bir evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu. Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Akbaş Orman İşletme Şefliği’nde görev yapan orman işçisi İsmail Deveci (23), kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç’a (22) sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.

Orman işçisi arazözle evlilik teklifi yaptı 2

ARAZÖZ ÜZERİNE PANKART ASTI

Mesai arkadaşlarının desteğiyle hazırlık yapan Deveci, görev yaptığı arazözün üzerine büyük bir pankart asarak "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazdırdı. Kız arkadaşı Aytaç iş yerine geldiğinde, Deveci diz çökerek yüzüğü uzattı ve "Benimle evlenir misin?" dedi.

Orman işçisi arazözle evlilik teklifi yaptı 3

"SEVDA ATEŞİMİ SÖNDÜREMEDİM"

Aytaç’ın "Evet" cevabını vermesiyle birlikte mesai arkadaşları meşaleleri yakarak çifte eşlik etti. Mutluluğunu paylaşan İsmail Deveci, "2019 yılından beri arkadaşlığımızı sürdürüyoruz. Bugün beni iş yerimde ziyaret eden kız arkadaşıma, arkadaşlarımın desteğiyle, ‘Memleketin bütün ateşini söndürdüm, sana olan sevda ateşimi söndüremedim’ diyerek evlilik teklifinde bulundum. 6 yıldır bu anı bekliyordum" dedi.

Orman işçisi arazözle evlilik teklifi yaptı 4

NİŞAN TARİHİ BELLİ OLDU

Romantik teklifin ardından çift, mutluluklarını dans ederek kutladı. Evlilik teklifine "Evet" diyen Ayşe Nur Aytaç ve İsmail Deveci’nin 6 Aralık’ta nişanlanacakları öğrenildi.

Orman işçisi arazözle evlilik teklifi yaptı 5


Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanyeri, Emirdağ Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulunduTanyeri, Emirdağ Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulundu
Bitlis merkezli 7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonuBitlis merkezli 7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu

Anahtar Kelimeler:
antalya evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.