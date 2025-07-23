Orman işçisi, Eskişehir'deki yangında alevlerin ortasından kurtarıldı

Türkiye aşırı sıcaklıklarla birlikte artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sakarya, Bilecik, Karabük, Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'den acı haber geldi. Eskişehir'deki yangınlarla mücadele eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "19 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz, rüzgarın ters esmesi sonucu yangının içinde kalmıştır. 5 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz maalesef hayatını kaybetmiştir. 14 orman işçimiz hastanelerde tedavi altına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

KURTARILAN İŞÇİYE ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ

Eskişehir'de 10 işçinin şehit olduğu yangında 1 işçinin kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı pic.twitter.com/7PofekzORQ — Mynet (@mynet) July 23, 2025

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan ve kısa sürede kurtarılan bir orman işçisinin ise ilk anları kaydedildi.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır