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Orman işçisi, Eskişehir'deki yangında alevlerin ortasından kurtarıldı

Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken, Eskişehir'den gelen acı haber yürekleri dağladı. Eskişehir'de 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin şehit olduğu açıklandı. Diğer yandan Eskişehir'deki yangında alevlerin ortasından kurtarılan bir işçinin ilk anları da kaydedildi.

Orman işçisi, Eskişehir'deki yangında alevlerin ortasından kurtarıldı

Türkiye aşırı sıcaklıklarla birlikte artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sakarya, Bilecik, Karabük, Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'den acı haber geldi. Eskişehir'deki yangınlarla mücadele eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "19 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz, rüzgarın ters esmesi sonucu yangının içinde kalmıştır. 5 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz maalesef hayatını kaybetmiştir. 14 orman işçimiz hastanelerde tedavi altına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

KURTARILAN İŞÇİYE ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan ve kısa sürede kurtarılan bir orman işçisinin ise ilk anları kaydedildi.

Orman işçisi, Eskişehir deki yangında alevlerin ortasından kurtarıldı 1

Orman işçisi, Eskişehir deki yangında alevlerin ortasından kurtarıldı 2

Orman işçisi, Eskişehir deki yangında alevlerin ortasından kurtarıldı 3
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir orman yangını
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