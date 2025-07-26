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Orman yangını sürüyor! Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı. Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Orman yangını sürüyor! Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Orman yangını sürüyor! Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı 1

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Orman yangını sürüyor! Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı 2

Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Orman yangını sürüyor! Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı 3

KARABÜK-ANKARA KARA YOLU KAPATILDI

Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Orman yangını sürüyor! Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı 4

Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Orman yangını sürüyor! Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı 5
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük orman yangını
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