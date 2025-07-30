Orman yangınında yürek burkan görüntü

Çankırı’daki orman yangını yalnızca ağaçları değil yaban hayvanlarını da büyük ölçüde etkiledi. Yangında bir yaban tavşanının telef olduğu görüldü.
30.07.2025 20:48
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Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde meydana gelen ve 132 araç ile 600 personelin görev aldığı yangında, soğutma çalışmaları sırasında yanmış haldeki bir yaban tavşanının telef olduğu görüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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