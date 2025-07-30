Orman yangınında yürek burkan görüntü

Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde meydana gelen ve 132 araç ile 600 personelin görev aldığı yangında, soğutma çalışmaları sırasında yanmış haldeki bir yaban tavşanının telef olduğu görüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır