Orman yangınlarına karşı Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı toplantıda; son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi.

AMAÇ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE YOĞUNLAŞMAK

Toplantıda, ileriki döneme ilişkin her bir bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Olağanüstü iklim (yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar) şartlarında, çok geniş bir coğrafyada yangın riskinin üst seviyeye yükseldiği günlerdeyiz. Küçük bir ihmal büyük sonuçlar doğurabilmektedir. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, orman yangınlarına kahramanca müdahale eden kamu görevlilerine ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz. Çıkan yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahale elbette ki hayati önemdedir. Bu yönde her türlü gayret gösterilmektedir. Ancak, köklü çözüm yangın çıkmasına neden olan riskleri en aza düşürmektir" dedi.

'YANGIN RİSKİNİ ARTIRAN HER TÜRLÜ EYLEMDEN UZAK DURALIM'

Tüm kamu kurumları ve her bir vatandaşın yangın riski olan alanlarda azami dikkati göstermek ve teyakkuz halinde olmak zorunda olduğunu işaret eden Yılmaz, "Bu kapsamda bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk. Ayrıca her bir bakanlığımız kendi alanında riskleri değerlendirerek hızla hareket edecektir. Yerelde ise valilerimizin koordinasyonunda benzer bir yaklaşım hayata geçirilecektir. Bu mücadele devlet ve millet dayanışması ile sürdürülecektir. Yangın riskini artıran her türlü eylemden uzak duralım. Bilgi kirliliğine müsaade etmeden, yetkili kişi ve kurumların uyarılarını ve kararlarını hassasiyetle takip edelim. Sivil toplumun ve insanımızın desteği son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

