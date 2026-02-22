HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de şehitlerin isimleri üstgeçitlerde yaşayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin isimlerini kent hafızasında yaşatma geleneğini sürdürüyor. Şehit ailelerinin talebi üzerine Karataş Üst Geçidi’ne Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız’ın, Naldöken’de Anadolu Caddesi üzerindeki üst geçide ise Şehit Piyade Er Eren Taşkın’ın adı verildi.

İzmir’de şehitlerin isimleri üstgeçitlerde yaşayacak

Şehit aileleri ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin isimlerini kentte yaşatıyor. Şehit ailelerinden gelen taleplerin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Karataş ve Naldöken’deki üst geçitler artık şehitlerin adıyla anılacak. Karataş Üst Geçidi’ne Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız’ın, Anadolu Caddesi üzerinde Naldöken’de bulunan üst geçide ise Şehit Piyade Er Eren Taşkın’ın adı verildi.

İzmir’de şehitlerin isimleri üstgeçitlerde yaşayacak 1

GÜZLÜK: "ŞEHİDİNE SAHİP ÇIKAN BİR MİLLET, GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü İlker Güzlük, aziz şehitlerin emanetleri olan şehit yakınları ve gazilerin milletin onur nişanesi olduğunu vurguladı. Güzlük, "Onların fedakârlıkları sayesinde bugünlere geldik. Tüm imkânlarımızla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize layık oldukları değeri ve hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Başkanımız Cemil Tugay, rahmetli babasının da gazi olması nedeniyle bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Verdiği talimatlar doğrultusunda şehit yakınları ve gazilerimizin hiçbir eksik yaşamaması ve her zaman yanlarında olmamız için canla başla çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, şehidine sahip çıkan bir millet, geleceğine de sahip çıkar" dedi.

İzmir’de şehitlerin isimleri üstgeçitlerde yaşayacak 2

AKYILDIZ: "HER ŞEHİT BİR BAYRAKTIR"

Şehit babasıyla aynı adı taşıyan Yalçın Akyıldız, babası Şehit Hava Teğmen Yalçın Akyıldız’ın Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde görev yaparken hava-yer atış görevi sırasında uçağında meydana gelen arıza nedeniyle şehit olduğunu söyledi. Karataş’ta babasının adının ölümsüzleştirilmesinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Akyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve meclis üyelerine teşekkür etti. Şehitlerin millet için taşıdığı anlamı vurgulayan Akyıldız, "Şehitlerimizin üzerine bayrak örteriz. Bayrak, ülkemizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eder. Bizim için çok kıymetlidir. Her şehit bir bayraktır. Tüm şehitlerimiz vatan sevgisi ve bayrak aşkıyla şehadete ulaşmıştır. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

İzmir’de şehitlerin isimleri üstgeçitlerde yaşayacak 3

TAŞKIN: "ÇOK GURURLUYUM"

Şehit Piyade Er Eren Taşkın’ın annesi Dursune Taşkın, duygularını "Çok gururluyum. Talebim doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bu köprüye oğlumun adını vermesi beni çok duygulandırdı. Ricalarımızı yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Duyguluyum, kelimelerim kifayetsiz kalıyor" sözleriyle dile getirdi.

İzmir’de şehitlerin isimleri üstgeçitlerde yaşayacak 4

ŞEHİT HAVA PİLOT TEĞMEN YALÇIN AKYILDIZ KİMDİR?

1941 yılında Çeşme’de doğdu. İlköğrenimini 1953 yılında, orta öğrenimini 1956 yılında, lise öğrenimini 1959 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladı ve 1959 yılında girdiği Hava Harp Okulundan 1961 yılında asteğmen olarak mezun oldu. Edincik’te 6 Mayıs 1964 tarihinde 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli iken, hava-yer atış görevinde F-84G uçağında meydana gelen arıza sonucunda atladı, ancak kurtarılamayarak şehit oldu.

İzmir’de şehitlerin isimleri üstgeçitlerde yaşayacak 5

ŞEHİT PİYADE ER EREN TAŞKIN KİMDİR?

Bayraklı ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Eren Taşkın, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatay’ın Serinyol ilçesindeki 8’inci Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı birlikte vatani görevini yerine getirirken enkaz altında kalarak şehit oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mağarada 9 saatlik kurtarma seferberliğiMağarada 9 saatlik kurtarma seferberliği
Selimiye Camii, göle dönen tarlalardan İstanbul’daki Sultanahmet’i andırdıSelimiye Camii, göle dönen tarlalardan İstanbul’daki Sultanahmet’i andırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şehit İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.