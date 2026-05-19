Orman yangınlarında 'Hayvanlarda İlk Yardım' eğitimi

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nda "Hayvanlarda İlk Yardım" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitime Veteriner Hekimler Yavuz Selim Gül ile Muhammed Coduroğlu konuşmacı olarak katıldı. Programda öğrencilere hayvanlarda acil durum müdahaleleri, temel ilk yardım uygulamaları ve afetlerde hayvanlara yaklaşım konusunda bilgi verildi.

"Afet Bölgelerinde Hayvanlar İçin İlk Yardım" başlıklı sunum yapan Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, afet anlarında öncelikle kişinin kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtti. Yaralı hayvanın güvenli bir alana alınarak sakinleştirilmesi gerektiğini ifade eden Coduroğlu, yanık durumunda soğuk su veya kompres uygulanabileceğini, ancak kesinlikle buz kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Afetlerde hayvanlarda en sık travma, kırık, çıkık, kanama, yanık, susuzluk, hipotermi ve solunum problemlerinin görüldüğünü anlatan Coduroğlu, "Yaralı hayvan korku veya ağrı nedeniyle ısırabilir ya da tırmalayabilir. Bu nedenle müdahale sırasında dikkatli olunmalı. Yanık vakalarında hayvan güvenli alana alınmalı, yanan bölge 10-15 dakika boyunca soğuk ancak buzsuz suyla soğutulmalı. Yaraya diş macunu, tereyağı ya da benzeri maddeler sürülmemeli. Hayvan vakit kaybetmeden veteriner hekime ulaştırılmalı" dedi.

Hayvan kurtarma çalışmalarının koordineli yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Coduroğlu, sıcak alanda itfaiye, AFAD, eğitimli sivil toplum kuruluşları ve veteriner sağlık personelinin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Sıcak alandan çıkarılan hayvanların genel sağlık kontrollerinin veteriner hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarında yabani hayvanların yangını koku, ısı, titreşim ve ses değişimleriyle fark edebildiğini söyleyen Coduroğlu, kaçış yollarının açık bırakılmasının önemli olduğunu ifade etti. Yangın sınırına yakın güvenli bölgelere su kapları ve serinleme alanları konulabileceğini dile getiren Coduroğlu, vatandaşların panik halindeki hayvanlara doğrudan müdahale etmemesi, durumu yetkililere bildirmesi gerektiğini söyledi.

Konferansın sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.

