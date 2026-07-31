Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, "Muğla/Fethiye yangını tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.
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