Ormanda kaybolan 88 yaşındaki adamdan acı haber: Dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı

Bolu’da 2 gün önce "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 88 yaşındaki adamın dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Ormanda kaybolan 88 yaşındaki adamdan acı haber: Dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı

Bolu’da 88 yaşındaki Orhan Demir, cumartesi günü öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaklaşık 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ORKUT ekipleri de bölgede yol gösterici rolünde, arama ekiplerine yardımcı oluyor.

Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı’ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Öğleden sonra ekiplerin arama çalışmaları sonuç verdi. Pirahmetler köyünün üst bölgesinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler dere yatağında Demir’in cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: İHA

