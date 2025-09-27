HABER

Ormanda piknik keyfi, faciaya sebep oluyordu...

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde piknik yapan bir ailenin mangalıdan sıçradığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde piknik yapan bir ailenin mangalıdan sıçradığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Sulama göletinin yanında meydana gelen yangın, helikopterlerin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yürekleri ağza getiren yangın, Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi yakınlarındaki sulama göletinin yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapan ailenin mangalından sıçrayan kıvılcımlar, kurumuş otları tutuşturdu. Makilik alandaki yeşillikler ve ağaçların alev aldığı yangında, ihbar üzerine olay yerine helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göletin yanında olması büyük bir faciayı önlerken, kısa sürede alevler söndürüldü.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

