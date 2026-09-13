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Ormanda yiyecek arayan ayı kamerada

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntülendi.

Ormanda yiyecek arayan ayı kamerada

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.

Ormanda yiyecek arayan ayı kamerada 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı
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