Ormanda yiyecek arayan ayı kamerada

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.
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