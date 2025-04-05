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Ormanda yorgun halde bulunan yavru boz ayı tedaviye alındı; 'Bulut' ismi verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, orman işçileri tarafından ormanda yorgun halde bulunan yavru boz ayı, ilk müdahalenin ardından Bursa'daki DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ayı Barınağı'na götürüldü. Tedaviye alınan boz ayıya ‘Bulut’ ismi verildi.

Ormanda yorgun halde bulunan yavru boz ayı tedaviye alındı; 'Bulut' ismi verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, ormanda bir yavru boz ayıyı bitkin halde buldu. İşçiler, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi. Karabük'te yapılan ilk müdahalenin ardından yavru ayı, ekiplerce Bursa’daki DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki Ayı Barınağı'na götürüldü. Burada yapılan kontroller sonrası yavru boz ayı, tedaviye alındı.

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‘BULUT’ İSMİ VERİLDİ

Genel durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından ‘Bulut’ ismi verildi. Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen Bulut’un merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi öngörülüyor. Yavru ayı, bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacak.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Karabük Yenice
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