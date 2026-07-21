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Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı

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Mehmet Hazar Gönüllü

Ankara'da otluk alanda çıkan yangın akaryakıt istasyonuna kadar ulaşınca tedirginlik artmıştı. Güçlükle kontrol altına alınan yangını kasıtlı olarak çıkarttığı tespit edilen şahıs kameraya anbean yansıdı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ve akaryakıt istasyonunun yakınına kadar ulaşan yangının 41 yaşındaki S.S. tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi. Şahsın otları çakmakla tutuşturduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı 1

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1649. Sokak’taki otluk alanda çıkmıştı. Geniş bir alanda devam eden yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı.

Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı 2

ELİNDE ÇAKMAKLA OTLARI YAKMIŞ

Yangınla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görüldü.

Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı 3

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde otları çakmakla tutuşturan S.S. (41), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı 4

Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı 5

Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı 6

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Anahtar Kelimeler:
yangın orman yangını
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