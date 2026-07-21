Ormanı yakan şüpheli suçüstü kamerada! Görüntüler ortaya çıktı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ve akaryakıt istasyonunun yakınına kadar ulaşan yangının 41 yaşındaki S.S. tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi. Şahsın otları çakmakla tutuşturduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1649. Sokak’taki otluk alanda çıkmıştı. Geniş bir alanda devam eden yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı.

ELİNDE ÇAKMAKLA OTLARI YAKMIŞ

Yangınla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde otları çakmakla tutuşturan S.S. (41), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.