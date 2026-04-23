Ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya’da ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayı haber alarak bölgeye gelen şahsın kardeşi, "Ölmüş mü?" diye çöktüğü yerde gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Plajları yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde arazi araçları bölgeye gelen ve ormanlık alan içerisinde tur atan vatandaşlar ağaçlık alanın kenarında bir kişinin yattığını gördü. İlk başta şahsın uyuyor olabileceğini düşünün vatandaşlar bir süre sonra aynı noktadan geçerken şahsı aynı şekilde görünce olumsuz bir durum olabileceğini düşünerek yanına gitti. Hareketsiz şekilde yerde yatan şahsın tepki vermemesi üzerine vatandaşların durumu 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınları sinir krizi geçirip fenalaştı
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde isminin Oğuz K. (41) olduğu öğrenilen şahsın kaybettiği belirlendi. Olay yerinin yola 500 metre mesafede bulunması ve bölgeye binek araçlar ile ulaşım olmaması nedeniyle polis ekipleri arazi aracı ile olay yerine getirildi. Bu sırada Oğuz K.’ya birkaç gündür ulaşamayan ve olayı haber alarak bölgeye gelen kardeşi "Ölmüş mü?" diyerek çöktüğü yerde gözyaşlarına boğuldu. Oğuz K.’nın cansız bedenini yanında bulunan boş ilaç kutuları sebebiyle intihar ihtimali üzerinde durulurken savcılık ve olay yeri inceme ekibinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuyor sanıp yanına gittiler
Arazi aracı ile ormanlık alanda gezerken Oğuz K.’nın cansız bedenini bulan vatandaşlardan Celal Biçer (18), "Bugün işimiz erken bitti , biz de evin önünde top oynuyorduk yani evin önünde durmamız lazımdı herhangi bir iş olursa hemen gidelim diye. Sonra canımız sıkıldı ormana gelelim dedik. Normalde biz her zaman geliyoruz ormana. Biz adam uyuyor diye yanına gittik, ilk önce seslendik, adam ölmüştü. Daha sonra ekiplere haber verdik" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

