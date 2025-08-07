HABER

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Bilecik Atatürk Ormanı'nda alkol alan iki arkadaş arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Cengiz U. arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ormanı'nda meydana geldi. İddialara göre, ormana giren 5-6 kişilik bir arkadaş grubu alkol almaya başladı. İlerleyen zamanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubunda bulunan H.B. ile Cengiz U. arasında tartışma çıktı.

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü 1

ARABADAN ALDIĞI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından H.B. kavga esnasında yaralanarak arabasından aldığı tüfek ile Cengiz U.'ya ateş etti.

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü 2

Cengiz U. olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan H.B. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinden sonra Cengiz U.'nun cansız bedeni de Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla alakalı emniyet ekipleri inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet orman
