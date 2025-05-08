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Ormanlık alanda saklanan cinsel istismar suçlusu JASAT tarafından yakalandı

Bolu’da "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Ormanlık alanda saklanan cinsel istismar suçlusu JASAT tarafından yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde cinsel suçlardan aranan şahıslara yönelik "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., Bolu’da saklandığı tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri tarafından yapılan operasyonla E.S., saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bolu
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