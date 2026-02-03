Orta Doğu'da gerilim tavan yaptı! ABD, uçak gemisine yaklaşan İran'a ait İHA'yı düşürdü

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Trump'ın "Anlaşamazsak kötü şeyler olacak" açıklamasının ardından Körfez bölgesinde gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı.

İRAN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Adı açıklanmayan ABD’li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi’nde ABD uçak gemisine yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

"İRAN'A GİDEN ÇOK BÜYÜK GEMİLERİMİZ VAR"

Son dönemde sık sık İran'a yönelik saldırı tehditlerinde bulunan ABD Başkanı Trump, son olarak İran'a doğru giden "çok büyük" gemilerinin olduğunu kaydederken, öte yandan bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

"İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını vermişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır