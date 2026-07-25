Orta Doğu'da savaş yayılıyor! Husiler Suudi Arabistan'ı hedef aldı: "Füze ve kamikaze İHA'larla vurduk"

Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ve saldırıları savaşın yayılmasına yol açıyor. Son olarak Yemen'deki Husiler Arabistan'da 2 farklı kente füze ve kamikaze İHA saldırılarında bulundu.

HUSİLER DUYURDU: 2 KENTE SALDIRI

Yemen'deki İran destekli Husiler, "Suudi Arabistan'ın Yenbu kenti ve Cazan bölgelerindeki Aramco tesislerini füze ve kamikaze İHA'larla vurduk" açıklamasında bulundu.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KENDİ ÜZERLERİNE AÇTILAR"

Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'nda dün akşam saatlerinde patlama sesleri duyulmuştu.

Bir Husi askeri yetkili tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Husilerin Askeri Sözcü Ofisi Direktörü Ameen Hayyan yaptığı açıklamada, "Şu anda Suudi Arabistan saldırıları Hudeyde Limanı'nı hedef alıyor. Cehennemin kapılarını kendi üzerlerine açtılar" demişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır