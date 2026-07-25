HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Orta Doğu'da savaş yayılıyor! Husiler Suudi Arabistan'ı hedef aldı: "Füze ve kamikaze İHA'larla vurduk"

Geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uyguladıklarını açıklamış bölgede tansiyon tavan yapmıştı. İran destekli Husilerin bu sefer de Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerindeki Aramco tesislerine füze ve kamikaze İHA saldırılarında bulunduğu öğrenildi.

Orta Doğu'da savaş yayılıyor! Husiler Suudi Arabistan'ı hedef aldı: "Füze ve kamikaze İHA'larla vurduk"

Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ve saldırıları savaşın yayılmasına yol açıyor. Son olarak Yemen'deki Husiler Arabistan'da 2 farklı kente füze ve kamikaze İHA saldırılarında bulundu.

Orta Doğu da savaş yayılıyor! Husiler Suudi Arabistan ı hedef aldı: "Füze ve kamikaze İHA larla vurduk" 1

HUSİLER DUYURDU: 2 KENTE SALDIRI

Yemen'deki İran destekli Husiler, "Suudi Arabistan'ın Yenbu kenti ve Cazan bölgelerindeki Aramco tesislerini füze ve kamikaze İHA'larla vurduk" açıklamasında bulundu.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KENDİ ÜZERLERİNE AÇTILAR"

Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'nda dün akşam saatlerinde patlama sesleri duyulmuştu.

Orta Doğu da savaş yayılıyor! Husiler Suudi Arabistan ı hedef aldı: "Füze ve kamikaze İHA larla vurduk" 2

Bir Husi askeri yetkili tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Orta Doğu da savaş yayılıyor! Husiler Suudi Arabistan ı hedef aldı: "Füze ve kamikaze İHA larla vurduk" 3

Husilerin Askeri Sözcü Ofisi Direktörü Ameen Hayyan yaptığı açıklamada, "Şu anda Suudi Arabistan saldırıları Hudeyde Limanı'nı hedef alıyor. Cehennemin kapılarını kendi üzerlerine açtılar" demişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavak’ta sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndüKavak’ta sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandıBilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen füze İHA Orta Doğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.