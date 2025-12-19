Ortaca’da ekmek fırınları denetlendi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Sabaha karşı yapılan denetimlerde toplam 9 ekmek fırını kontrol edildi. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırılık tespit edilen 3 iş yerine idari yaptırım para cezası uygulanırken, 6 iş yeri eksikliklerinin giderilmesi amacıyla uyarıldı. Dört ayrı ekip halinde yürütülen denetimlerde, genel hijyen kuralları, üretim alanları ile vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayacak kriterler dikkatlice incelendi. Halk sağlığının korunması ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

