Ortaca’da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde ağır tonajlı araçların bozulma meydana getirdiği karayolunda kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.45 sularında, karayolu üzerinde 48 AIH plakalı motosiklet bozuk zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Özel bir hastanenin önünde gerçekleşen kazaya hastane ambulansı personeli müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevre yolu olarak bilinen Muğla-Fethiye D-400 kara yolunun şehir giriş kavşağı yakınında, iddiaya göre ağır vasıta araçların oluşturduğu tahribat nedeniyle asfalt üzerinde ciddi bozulmalar meydana geldi. Vatandaşların defalarca Karayolları’na şikayette bulunmasına rağmen gerekli onarım yapılmadığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

