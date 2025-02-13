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  4. Ortalığı karıştıracak fotoğraflar! CHP Sancaktepe meclis üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

Ortalığı karıştıracak fotoğraflar! CHP Sancaktepe meclis üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

13.02.2025 14:47
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Yerel seçimler sonrası 'Kent uzlaşısı' kapsamında bazı belediyelere yerleştirildikleri tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerden İstanbul'daki Sancaktepe Belediyesi'nde meclis üyesi olan Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Elif Gül'ün 2014 yılında kızı Dilan Gül'ü ziyaret etmek için terör kampına gittiği ve hatıra fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Ortalığı karıştıracak fotoğraflar! CHP Sancaktepe meclis üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

Yerel seçimlerden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüpheliler hakkında 'Kent uzlaşısı' soruşturması başlatılmıştı. Şüphelilerden Sancaktepe Belediye meclis üyesi Elif Gül hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

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Fotoğraftaki: Ortadaki Dilan Gül, yanındaki Elif Gül .

'HATIRA' FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞLER

Şüpheliler arasında bulunan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün dijital materyallerinde yapılan incelemede ise kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi. Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ü, eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte 2014 yılında PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettikleri anlara ilişkin 'hatıra' fotoğrafları ortaya çıktı. Dilan Gül'ün ise halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı öğrenildi.

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PKK'YA KATILAN KUZENİ DE KUZEY IRAK'TA

Gül'ün dayısının oğlu İhsak Özçaktu'nun ise PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırıları talimatını verdiği ve 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yine Gül'ün teyzesinin kızı olan Halime Özadikti'nin 1994’te terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak’ta olduğu belirtildi.

LİVAN GÜR'ÜN 52 ŞÜPHELİYLE İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Telefon arama trafiği incelemeleri (HTS) sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk Sancaktepe KCK
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