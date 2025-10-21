Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada korku dolu anlar yaşandı. Birbirlerine saldıran taraftar etrafa rastgele ateş açtı. Silahlardan çıkan mermiler, kavgayı izleyenlerin yakınlarından geçti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği yaralılardan İsa Elkatmış kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA