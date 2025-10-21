HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada korku dolu anlar yaşandı. Birbirlerine saldıran taraftar etrafa rastgele ateş açtı. Silahlardan çıkan mermiler, kavgayı izleyenlerin yakınlarından geçti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı 1

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği yaralılardan İsa Elkatmış kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı 2

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce kişi Almanya Başbakanı Merz'i protesto ettiBinlerce kişi Almanya Başbakanı Merz'i protesto etti
Kızılhaç, Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim aldıKızılhaç, Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim aldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.