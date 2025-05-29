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Ortalık savaş alanına döndü, arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Bulut'un da hayatını kaybetmesi ile olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. 8 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Ortalık savaş alanına döndü, arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Şanlıurfa'da ortalığı savaş alanına çeviren olay, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında aynı sebeple çıkan tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ, 8 YARALI VAR

Kavga ihbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut (25) ve İbrahim Bulut (27), kurtarılamadı.

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Ağır yaralanan yaralılardan Ali Bulut (27) da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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Olayda yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga kuzen
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