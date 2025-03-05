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Ortaokulda darp! Kafasına, koluna ve kaburgasına vurup sıraya fırlattığı iddia edildi!

05.03.2025 00:23
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile şikayetçi olurken, "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ortaokulda darp! Kafasına, koluna ve kaburgasına vurup sıraya fırlattığı iddia edildi!

İddiaya göre, bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi B.Ş. (12), sosyal bilgiler öğretmeni E.B. tarafından şiddete maruz kaldı. Derse giren öğretmenin, "Konuşan erkekleri sınıftan atarım" dediği, bunun üzerine B.Ş.'nin, "Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?" diyerek karşılık verdiği, bu sözlere sinirlenen E.B.'nin, öğrenciyi tahtaya çağırarak kafasına, koluna ve kaburgasına vurduğu, ardından da sıraya fırlattığı iddia edildi.

B.Ş., eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Aile ise darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek öğretmen E.B.'den şikayetçi oldu. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"BEN TAHTAYA ÇIKINCA ELİYLE YUMRUK YAPARAK KAFAMA İKİ KERE VURDU"

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12 yaşındaki B.Ş., "Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan E.B., derse girdikten sonra 'Konuşan erkekleri sınıftan atarım' dedi. Ben de öğretmenimize 'Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?' dedim. Ben böyle deyince 'Gel lan buraya' dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıkınca eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci ortaokul
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