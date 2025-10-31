HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ortez nedir, ne işe yarar?

Ortezler hareket kabiliyetini kısıtlayan yaralanmalar, kas ya da eklem zayıflıkları gibi fiziksel rahatsızlıklarda oldukça destekleyici araçlardır. Günümüzde kullanım amacına ve ihtiyaca göre farklı tipleri bulunur. Bunlar ayak, kol, bacak veya omurga gibi çeşitli bölgelerde uygulanabilir ve hastaların yaşam kalitesini artıracak şekilde tasarlanır. Peki, ortez nedir, ne işe yarar?

Ortez nedir, ne işe yarar?
Defne Vera Şahin

Ortez kullanımı Hipokrat dönemine kadar uzanır. Geçmişte basit tahtalardan yapılan ortezler uzuvları desteklemek ve hareketleri düzenlemek amacıyla kullanılmıştır. Tıp ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber metal ve deri gibi daha dayanıklı malzemelerden üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise kullanım kolaylığı ve hafifliği nedeniyle termoplastik gibi ısıyla şekillenen modern materyaller tercih edilmektedir. Bu gelişmeler sayesinde destekleyici cihazlar hastaların günlük yaşamını kolaylaştırmaktadır.

Ortez nedir, ne işe yarar?

Ortez insan vücuduna dışarıdan uygulanan kemik, eklem veya kasları destekleyip koruyan bir medikal cihazdır. Ortezin amacı vücuttaki deformasyonları düzeltmek, ağrıyı azaltmak ve hareket kabiliyetini artırmaktır. Ortezler kırıklar, burkulmalar, kas ve tendon zayıflıkları gibi pek çok durumda kullanılmaktadır.

Ortezler insan bedeninin doğal yapısını bozmadan dışarıdan destek sağlar. Bu sayede bazı hastalıklar daha hızlı ve güvenli bir şekilde iyileşir. Günümüzde teknoloji sayesinde ortezler daha ergonomik ve rahat kullanılabilir hale gelmiştir. Bununla beraber kişiye özel tasarlanabilmeleri sayesinde tedavi süreci daha etkili olur.

Ortezlerin birçok türü mevcuttur. Diz ve bilek gibi eklemleri destekleyen ortezler genellikle sert plastik ya da metal malzemelerden üretilir. Kullanılacak ortezin tasarımı ve malzemesi hastaların vücut yapısına, yaşına ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Bu çeşitlilik sayesinde günlük yaşamda da rahatlık sağlar.

Ortezler pek çok farklı hastalığın tedavisinde çeşitli amaçlarla kullanılır. Temel olarak vücudun desteklenmesi için tasarlanırlar. Ortez kullanımı görülen en yaygın rahatsızlıklar şu şekildedir:

1. Kırıklar ve yaralanmalar

Kırık kemiklerin ya da burkulmuş eklemlerin sabitlenmesi iyileşmenin hızlandırılması açısından oldukça önemlidir. Bu noktada ortezler oldukça faydalıdır.

2. Kas ve tendon zayıflıkları

Kas güçsüzlüğü ya da tendon hasarlarında uzuvların düzgün çalışmasını destekler. Bununla beraber aşırı zorlanmayı önler ve hastanın günlük aktivitelerini daha rahat yapmasını sağlar.

3. Eklem rahatsızlıkları

Bazı durumlarda diz, ayak bileği ve dirsek gibi eklemlerde osteoartrit romatizma gibi rahatsızlıklar görülebilir. Bu durumda ortezler eklemi sabitleyerek ağrıyı azaltır ve hareketi kontrollü hâle getirir.

4. Doğuştan gelen anomaliler ve nörolojik rahatsızlıklar

Bazı doğuştan gelen kemik ve eklem anomalilerinde uzuvların doğru bir şekilde gelişmesine yardımcı olurlar. Bu sayede ileride ortaya çıkabilecek sorunları da önlerler.

Felç, serebral palsi ya da sinir hasarları gibi durumlarda da kas spazmlarını kontrol eder. Bununla beraber yürüyüş ve duruşu destekler. Bu sayede hastanın bağımsız hareket etmesine yardımcı olur.

5. Postoperatif destek, Spor yaralanmaları ve önleyici kullanım

Ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinde cerrahi bölgelerin korunmasını sağlar. Bu sayede iyileşme sürecindeki dokuların zarar görmesini engeller.

Spor yapan kişilerde eklemleri ve kasları desteklemek amacıyla da ortopedik ortezler kullanılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" davasında görgü tanıkları kanlı görüntü arama anlarını anlattı"Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" davasında görgü tanıkları kanlı görüntü arama anlarını anlattı
Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!

Anahtar Kelimeler:
Kas gelişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.