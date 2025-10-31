Ortez kullanımı Hipokrat dönemine kadar uzanır. Geçmişte basit tahtalardan yapılan ortezler uzuvları desteklemek ve hareketleri düzenlemek amacıyla kullanılmıştır. Tıp ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber metal ve deri gibi daha dayanıklı malzemelerden üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise kullanım kolaylığı ve hafifliği nedeniyle termoplastik gibi ısıyla şekillenen modern materyaller tercih edilmektedir. Bu gelişmeler sayesinde destekleyici cihazlar hastaların günlük yaşamını kolaylaştırmaktadır.

Ortez nedir, ne işe yarar?

Ortez insan vücuduna dışarıdan uygulanan kemik, eklem veya kasları destekleyip koruyan bir medikal cihazdır. Ortezin amacı vücuttaki deformasyonları düzeltmek, ağrıyı azaltmak ve hareket kabiliyetini artırmaktır. Ortezler kırıklar, burkulmalar, kas ve tendon zayıflıkları gibi pek çok durumda kullanılmaktadır.

Ortezler insan bedeninin doğal yapısını bozmadan dışarıdan destek sağlar. Bu sayede bazı hastalıklar daha hızlı ve güvenli bir şekilde iyileşir. Günümüzde teknoloji sayesinde ortezler daha ergonomik ve rahat kullanılabilir hale gelmiştir. Bununla beraber kişiye özel tasarlanabilmeleri sayesinde tedavi süreci daha etkili olur.

Ortezlerin birçok türü mevcuttur. Diz ve bilek gibi eklemleri destekleyen ortezler genellikle sert plastik ya da metal malzemelerden üretilir. Kullanılacak ortezin tasarımı ve malzemesi hastaların vücut yapısına, yaşına ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Bu çeşitlilik sayesinde günlük yaşamda da rahatlık sağlar.

Ortezler pek çok farklı hastalığın tedavisinde çeşitli amaçlarla kullanılır. Temel olarak vücudun desteklenmesi için tasarlanırlar. Ortez kullanımı görülen en yaygın rahatsızlıklar şu şekildedir:

1. Kırıklar ve yaralanmalar

Kırık kemiklerin ya da burkulmuş eklemlerin sabitlenmesi iyileşmenin hızlandırılması açısından oldukça önemlidir. Bu noktada ortezler oldukça faydalıdır.

2. Kas ve tendon zayıflıkları

Kas güçsüzlüğü ya da tendon hasarlarında uzuvların düzgün çalışmasını destekler. Bununla beraber aşırı zorlanmayı önler ve hastanın günlük aktivitelerini daha rahat yapmasını sağlar.

3. Eklem rahatsızlıkları

Bazı durumlarda diz, ayak bileği ve dirsek gibi eklemlerde osteoartrit romatizma gibi rahatsızlıklar görülebilir. Bu durumda ortezler eklemi sabitleyerek ağrıyı azaltır ve hareketi kontrollü hâle getirir.

4. Doğuştan gelen anomaliler ve nörolojik rahatsızlıklar

Bazı doğuştan gelen kemik ve eklem anomalilerinde uzuvların doğru bir şekilde gelişmesine yardımcı olurlar. Bu sayede ileride ortaya çıkabilecek sorunları da önlerler.

Felç, serebral palsi ya da sinir hasarları gibi durumlarda da kas spazmlarını kontrol eder. Bununla beraber yürüyüş ve duruşu destekler. Bu sayede hastanın bağımsız hareket etmesine yardımcı olur.

5. Postoperatif destek, Spor yaralanmaları ve önleyici kullanım

Ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinde cerrahi bölgelerin korunmasını sağlar. Bu sayede iyileşme sürecindeki dokuların zarar görmesini engeller.

Spor yapan kişilerde eklemleri ve kasları desteklemek amacıyla da ortopedik ortezler kullanılabilir.