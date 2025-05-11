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Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana, Anneler Günü’nde kabri başında anıldı

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi’nin annesi olan ve "Devlet Ana" unvanıyla bilinen Hayme Ana’nın Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki kabri başında bir araya gelen dernek üyeleri, Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana, Anneler Günü’nde kabri başında anıldı

Kütahya’da Türk Dünyası Kültür Sanat Platformu ile Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği üyeleri, Anneler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana, Domaniç ilçesindeki kabri başında anıldı. Etkinliğe daire müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.
Türk Dünyası Kültür Sanat Platformu ve Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Bugün güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Osmanlı’nın kuruluşunun ve kurtuluşunun annesi, padişahların annesi, manevi annemiz Hayme Ana’yı ziyaret ettik. Anneler Günü’nde dualar ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak güzel bir anma merasimi oldu. İnşallah bu etkinliği her yıl tekrar ederek ülkemizin değerlerini tanıtmak, kültür ve sanatımızı geliştirmek istiyoruz. Türk Dünyası Kültür Sanat Platformu olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliği önümüzdeki yıllarda daha da genişleterek sürdürmek istiyoruz" dedi.
Katılımcıların desteğinden memnuniyet duyduğunu belirten Yıldız, "Onlar da bu tür etkinliklerin devamı için söz verdiler. Güzel bir etkinliğe ön ayak olduk, katılan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Yıldız, ayrıca etkinliğin Anneler Günü’ne farklı bir anlam kazandırdığını belirterek, "Anneler Günü bize göre zamanla sığ bir kutlamaya dönüştü. Biz bu günü daha derin bir anlamla geçirmek istedik. Anaların anası Hayme Ana’yı ve Filistin’de şehit olan çocukların annelerini anmak için güzel bir vesile oldu. Hem Hayme Ana’mızı hem de Filistinli anneleri yad ettik. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Anlamlı anma gününe Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal da katıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmanlı Devleti
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