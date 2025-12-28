HABER

Osmangazi’de kar sonrası buzlanmaya karşı seferberlik

Osmangazi Belediyesi, olumsuz hava şartlarının ulaşımı aksatmaması ve sürücü güvenliğinin sağlanması amacıyla mahalle bağlantı yollarında tuzlama ve yol genişletme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kentte hava şartlarının ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla her an hazırda bekleyerek çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Osmangazi Belediyesi ekipleri, kar yağışlarının ardından yollardaki buzlanmayı önlemek için harekete geçti. Özellikle dağ yamaçlarında bulunan mahallelerin bağlantı yollarında mesaisini sürdüren Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Soğukpınar Mahallesi, Bağlı Mahallesi, Kirazlı Mahallesi, Hüseyinalan Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Büyükdeliler Mahallesi, Küçükdeliler Mahallesi, Dağakça Mahallesi, Mürseller Mahallesi ve Tuzaklı Mahallesi’nin bağlantı yollarında trafiğin olağan akışında seyretmesi için sahada olan ekipler, bu bölgelerde yolları genişleterek sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.

