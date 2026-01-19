HABER

Osmangazi’nin yüksek kesimlerinde kar nöbeti

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçti.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçti. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için sahaya çıkan ekipler, Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye, Bağlı, Soğukpınar ve Elmaçukuru mahallelerinde yoğun bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçede hayatın aksamaması için gece gündüz demeden sahaya indi. Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye, Bağlı, Soğukpınar ile Elmaçukuru mahallelerinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekipler, ana arterlerin yanı sıra mahalle yolları ile bağlantı güzergahlarında da özenli bir mesai yürüttü.

Yapılan çalışmalar kapsamında mahalleliler, yolların kısa sürede ulaşıma açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a yürekten teşekkür etti.

