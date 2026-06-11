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Osmangazi Tüneli içindeki trafik kazasında, 1’ağır 3 kişi yaralandı

Bilecik’teki Osmangazi Tüneli içindeki meydana gelen trafik kazasında, 1’ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Bilecik-Sakarya-İstanbul D-650 kara yolu Kuyubaşı köyü mevkiideki Osmangazi tüneli içerisinde meydana geldi.

Osmangazi Tüneli içindeki trafik kazasında, 1’ağır 3 kişi yaralandı

Bilecik’teki Osmangazi Tüneli içindeki meydana gelen trafik kazasında, 1’ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Sakarya-İstanbul D-650 kara yolu Kuyubaşı köyü mevkiideki Osmangazi tüneli içerisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde Ali A. idaresindeki 11 ABR 808 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan Aydın A. idaresindeki 06 FEB 539 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü Aydın A. ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü Ali A., ile araçta yolcu olarak bulunan Özdemir Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmangazi Tüneli içindeki trafik kazasında, 1’ağır 3 kişi yaralandı 1

Osmangazi Tüneli içindeki trafik kazasında, 1’ağır 3 kişi yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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